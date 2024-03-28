Одна людина загинула, ще двоє — травмовані: Філашкін розповів про наслідки російських атак за добу

Минулої доби російські війська обстрілювали Донецьку область. Відомо, що одна людина померла, а ще дві – травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 27 березня росіяни вбили одного жителя Донецької області — в селищі Райгородок», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 2 особи в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни в Донецькій області загинуло 1894 особи, ще 4741 — поранена. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вночі 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжю.