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Путін погрожує вдарити по Україні «потужнішою зброєю», ніж «Орешник»

26 грудня 2024, 20:23

Путін погрожує вдарити по Україні «потужнішою зброєю», ніж «Орешник»

Путін погрожує вдарити по Україні «потужнішою зброєю», ніж «Орешник»

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито завжди «відповідає» ударами по Україні «дзеркально». Відповідаючи на запитання журналістів після завершення саміту Вищої Євразійської економічної ради, Путін знову висловився про війну проти України.

Так він стверджує, що прагне завершення «конфлікту». А обстріли далекобійною зброєю української території він назвав «дзеркальними відповідями» на удари західним озброєнням по території РФ та окупованих землях.

Також він заявив, що «якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї середньої дальності, ми її використаємо». Путін пригрозив новими ударами «Орешника» по Україні.

В 2025 році, за його словами, РФ продовжить «досягати всіх цілей спеціальної військової операції», тобто атакувати Україну на кількох фронтах. У відповідь на запитання, чи закінчиться «СВО» у 2025 році, він сказав: «Я в бога вірю. А бог із нами».

19 грудня Росія запропонувала «технологічну дуель». Путін запропонував ударити новою ракетою «Орешник» кудись по Києву, а західні країни нехай поставлять протиповітряну оборону, щоб подивитися, що буде. Путін заявив про те, що подібний «експеримент» буде «корисним та цікавим» для Росії. На це відреагував президент України Володимир Зеленський.

Щонайменше 7 безпілотників ударили по Казані (Татарстан, РФ) вранці 21 грудня. Достеменно відомо про пошкодження трьох багатоповерхових будинків. У місті розташований Казанський авіаційний завод із аеродромом. Вранці 25 грудня Росія масовано атакувала енергетику України.

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