США збільшили обсяги військових постачань в Україну — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нарощування обсягів військової допомоги США.



«Сьогодні була доповідь Головкому Сирського, міністра оборони Умерова. Фронт. Забезпечення. Дуже важливим є те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоби вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 грудня.



За його словами, «темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів».



«Нам потрібна велика сила зброї. І найсильніші позиції для дипломатії. І кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає нам можливість нормального світу», — додав глава Української держави.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван пообіцяв, що до середини січня США відправлять в Україну величезну кількість снарядів, ракет та бронетехніки.



Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про нову військову допомогу Києву в рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні.



Нагадаємо, що Україна отримала перші два мільярди доларів із «заморожених» активів РФ.