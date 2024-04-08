Понад 10 танків та 890 росіян: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 890 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становили близько 447 510 солдатів. Крім того, Сили оборони знищили ще 13 танків та 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.





Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 448400 (+890) осіб ліквідовано;

танків - 7087 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 13575 (+24) од.;

артилерійських систем - 11356 (+40) од.;

РСЗВ - 1039 (+3) од.;

засобів ППО - 751 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40) од.;

крилатих ракет - 2065 (+1) од.;

кораблів/катерів - 26 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39) од.;

спеціальної техніки - 1867 (+3) од.

Раніше ми писали, що сили ППО 8 квітня збили 17 російських ударних дронів-камікадзе.