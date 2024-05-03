Екіпаж «Білого янгола» евакуював двох літніх чоловіків із Зарічного та Ямполя

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» евакуював двох літніх людей із Зарічного та Ямполя, які потребували медичної допомоги. Про це повідомило МВС.
Одного чоловіка правоохоронці вивезли із Зарічного, іншого посеред ночі – з Ямполя.
За кілька кілометрів від селищ йдуть запеклі бої з окупантами, тож доступ населення до медицини – вкрай ускладнений.
У 72-річного чоловіка відкрилася внутрішня кровотеча, і до ранку він міг не дожити. «Білі янголи» вчасно доправили хворого до медичного закладу, де він і зараз.
«57-річному мешканцю Зарічного терміново знадобилося медичне втручання. Чоловік не міг самостійно пересуватися, і його заносили до бронеавтомобіля на ковдрі», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці доставили людину до лікарні в Лиман, а звідти - до реанімації Слов'янська. Спільними зусиллями життя постраждалого вдалось врятувати. Раніше поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуювали шістьох людей.