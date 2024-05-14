Армія Росії обстріляла Донецьку область: пошкоджено 18 будинків та 3 господарчі будівлі

Минулої доби росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це у Telegram написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Він також зазначив, що з лінії фронту евакуйовано 318 мирних жителів, у тому числі 46 дітей. Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Під обстріл ЗС РФ потрапили три райони Донецької області:
- Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Максимільянівка й Антонівка. У Веселому Гаю Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.
- Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Ще 1 будинок пошкоджений у Миколаївці Костянтинівської громади.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 господарчі будівлі. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду.
Нагадаємо, дві людини загинули та двоє поранені на Донеччині внаслідок російських обстрілів.