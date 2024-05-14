Армія Росії обстріляла Донецьку область: пошкоджено 18 будинків та 3 господарчі будівлі

Армія Росії атакувала Донецьк: 18 будинків пошкоджено. Фото: голова Донецької ОВА

Минулої доби росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це у Telegram написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.







Він також зазначив, що з лінії фронту евакуйовано 318 мирних жителів, у тому числі 46 дітей. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Під обстріл ЗС РФ потрапили три райони Донецької області:

Покровський район . У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Максимільянівка й Антонівка. У Веселому Гаю Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.

. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Максимільянівка й Антонівка. У Веселому Гаю Курахівської громади пошкоджено 3 будинки. Краматорський район . У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Ще 1 будинок пошкоджений у Миколаївці Костянтинівської громади.

. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Ще 1 будинок пошкоджений у Миколаївці Костянтинівської громади. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 господарчі будівлі. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду.

Нагадаємо, дві людини загинули та двоє поранені на Донеччині внаслідок російських обстрілів.