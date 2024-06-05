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У Слов'янську запускають літній тролейбусний маршрут до Славкурорту

05 червня 2024, 09:52

У Слов'янську запускають літній тролейбусний маршрут до Славкурорту

До Славкурорта влітку можна буде доїхати на тролейбусі. Фото: Слов'янська МВА До Славкурорта влітку можна буде доїхати на тролейбусі. Фото: Слов'янська МВА

Літній тролейбусний маршрут N8 сполученням «Лісовий – Славкурорт» незабаром запрацює у Слов'янську. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Наголошується, що маршрут почне діяти з четверга, 6 червня. Тролейбуси ходитимуть за наступним графіком:

• Лісовий – 8:57, 11:45, 13:07 (у будні), 14:17, 16:17, 17:52.

• Палац культури на вул. Університетській (до Словкурорту) – 9:50, 10:30, 11:00, 14:55, 15:25, 16:55.

• Славкурорт – 9:35 (до ПК), 10:15 (до ПК), 10:45 (до ПК), 11:15 (до Лісового), 12:30 (у вихідні, у депо), 13:40 ( у будні, у депо), 14:40 (до ПК), 15:10 (до ПК), 15:40 (до Лісового), 17:10 (до Лісового), 18:15 (у депо).

Також змінено розклад руху тролейбусів на маршруті №2. З 6 червня діятиме наступний графік:

• Залізничний вокзал – 8:22, 11:02, 14:28.

• Славкурорт – 8:52, 11:32, 14:56.

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