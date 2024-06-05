В Славянске запускают летний троллейбусный маршрут до Славкурорта

Да Славкурорта летом можно будет доехать на троллейбусе. Фото: Славянская ГВА

Летний троллейбусный маршрут N8 сообщением «Лесной — Славкурорт» вскоре заработает в Славянске. Об этом сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что маршрут начнет действовать с четверга, 6 июня. Троллейбусы будут ходить по следующему графику:

• Лесной – 8:57, 11:45, 13:07 (в будни), 14:17, 16:17, 17:52.

• Дом культуры по ул. Университетской (до Словкурорта) – 9:50, 10:30, 11:00, 14:55, 15:25, 16:55.

• Славкурорт – 9:35 (к ДК), 10:15 (к ДК), 10:45 (к ДК), 11:15 (к Лесному), 12:30 (в выходные, в депо), 13:40 (в будни, в депо), 14:40 (к ДК), 15:10 (к ДК), 15:40 (к Лесному), 17:10 (к Лесному), 18:15 (в депо).

Также изменено расписание движения троллейбусов на маршруте № 2. С 6 июня будет действовать следующий график:

• Железнодорожный вокзал – 8:22, 11:02, 14:28.

• Славкурорт – 8:52, 11:32, 14:56.