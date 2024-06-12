Легіонери ГУР знищують російських окупантів поблизу Часового Яру

В ГУР показали, як легіонери нищать окупантів з Browning M2 біля Часового Яру

Поблизу міста Часів Яр Донецької області продовжуються бої. Російські окупанти проводять наступальну операцію, проте нещодавно стало відомо, що військовослужбовці легіону ГУР знищують військових РФ за допомогою американського кулемета. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



«Легіонери Міжнародного легіону ГУР біля Часового Яру знищують ворога з великокаліберного кулемета Browning M2», — йдеться у повідомленні.



Довідка



Кулемет Browning M2 — американський великокаліберний кулемет системи Джона Браунінга. М2 був розроблений в 1932 році на основі Browning M1921, який почали проєктувати на завершальній стадії Першої світової війни.



Кулемет має високу початкову швидкість кулі та хорошу скорострільність. Характерна особливість застосування кулемета М2 в авіації — установка одночасно великої кількості кулеметів (до 12 штук, крім оборонних), що дозволяє буквально розпилювати літаки супротивника.



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