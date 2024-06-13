Головне за день: РФ застосувала тактику голоду під час облоги Маріуполя. НАТО зобов'яжуть допомагати ЗСУ

Політика



Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден у четвер, 13 червня, підписали двосторонню угоду про безпеку. Як і всі 16 аналогічних угод з іншими країнами, це розраховано на 10 років.



Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив , що Німеччина передала Україні з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримує рішення союзників зменшити обмеження використання зброї для того, щоб Україна била по військових об'єктах РФ.



Суспільство



На окупованих територіях Луганської області загарбники почали звітувати про попередні результати підготовки до осінньо-зимового періоду. Проте зруйновані росіянами Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк готуватимуть за окремим графіком.



Бойові дії



Росія застосовувала «навмисну схему» тактики голоду під час 85-денної облоги міста Маріуполь на початку 2022 року, що рівнозначно військовому злочину згідно з новим аналізом, переданим до Міжнародного кримінального суду.



Армія РФ просунулась біля селища Виїмка, сіл Новоолександрівка та Карлівка Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Також російські окупанти просунулися у місті Красногорівка, селищі Невельське, селах Новопокровське та Старомайорське на Донеччині.



Внаслідок атаки росармією Новомосковська Дніпропетровської області постраждали двоє дітей, на місці «прильоту» спалахнула пожежа, пошкоджено 9 житлових будинків.



Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ, які зазнали поранень під окупованою Горлівкою Донецької області, з 13 червня перебували в комі. Потім у лікарні помер оператор російського пропагандистського телеканалу НТВ Валерій Кожин.



12 червня російські військовослужбовці відкрили вогонь по жителям прикордонного села у Брянській області — двох людей госпіталізовано. Причиною інциденту стало те, що цивільні не зупинилися на КПП.



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