В окупованому Донецьку двоє людей загинули через обстріл

Голова окупованої адміністрації міста Донецьк Олексій Кулемзін розповів, що сьогодні, 19 червня, двоє людей загинули внаслідок обстрілу у Петрівському районі. Про це він написав у своєму теленграм-каналі.



За уточненою інформацією, одна з жінок, яка зазнала поранення сьогодні, померла у лікарні.



Окрім того, на зупинці громадського транспорту біля школи № 106 загинув 61-річний чоловік.



Раніше ми писали, що троє людей постраждали під час обстрілу Петрвоського району міста Донецьк.