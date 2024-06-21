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Під російським Єйськом уночі ракета влучила у казарму: поранені 9 військових — ЗМІ

21 червня 2024, 18:34

Під російським Єйськом уночі ракета влучила у казарму: поранені 9 військових — ЗМІ

У ніч проти 21 червня у селі Воронцовка в Краснодарському краї РФ невстановлена ракета влучила у казарму військової частини 33859. Поруч розташований полігон Воронцовський. Будівля казарми пошкоджена, поранені 9 російських військовослужбовців. Про це повідомляє видання ASTRA, посилаючись на джерела екстрених служб регіону.

Ані місцева влада, ані Міноборони РФ про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили, – зазначає видання. Загалом, за даними Міноборони, сили ППО у Краснодарському краї відбили сьогодні вночі атаку 43 безпілотників.

У Ростові (РФ) вдень 21 червня сталася масштабна пожежа на базі зберігання ресурсів постачання МВС.

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