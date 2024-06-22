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У Бєлгородській області РФ постраждав чоловік через атаку БПЛА

22 червня 2024, 13:01

У Бєлгородській області РФ постраждав чоловік через атаку БПЛА

Бєлгородська область РФ вкотре потрапила під обстріл дронів сьогодні, 22 червня. Внаслідок цього один чоловік постраждав у хуторі Климове. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.

За його словами, у потерпілого діагностували контузію, його доставили до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як задовільний.

В результаті атаки вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, внутрішнє оздоблення та фасад приватного будинку. Припаркований поряд автомобіль повністю згорів. Також на території будинку пошкоджено надвірні споруди.

Раніше ми писали, що у Бєлгородській області 17 червня стався черговий обстріл. Зокрема під удар потрапило село Гора-Поділ Грайворонського міського округу. За попередньою інформацією, постраждали троє мирних мешканців.

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атака дронів
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Вячеслав Гладков

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