У Бєлгородській області РФ постраждав чоловік через атаку БПЛА

Бєлгородська область РФ вкотре потрапила під обстріл дронів сьогодні, 22 червня. Внаслідок цього один чоловік постраждав у хуторі Климове. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За його словами, у потерпілого діагностували контузію, його доставили до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як задовільний.



В результаті атаки вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, внутрішнє оздоблення та фасад приватного будинку. Припаркований поряд автомобіль повністю згорів. Також на території будинку пошкоджено надвірні споруди.



Раніше ми писали, що у Бєлгородській області 17 червня стався черговий обстріл. Зокрема під удар потрапило село Гора-Поділ Грайворонського міського округу. За попередньою інформацією, постраждали троє мирних мешканців.