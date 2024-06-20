Чоловік у Донецьку підірвався на протипіхотній міні

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 20 червня, на протипіхотній міні підірвався чоловік. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За словами Кулемзіна, інцидент стався у Куйбишевському районі на вулиці Одінцова.



«Від впливу протипіхотної міни «Пелюсток» дістав множинні поранення чоловік 1981 року народження. Потерпілого доставлено до лікувального закладу», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 19 червня двоє людей загинули внаслідок обстрілу у Петрівському районі Донецька.