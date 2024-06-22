Нова методичка Кремля: у «ЛНР» на війну проти України вербуватимуть підозрюваних

У так званій «ЛНР» посилили мобілізацію, зокрема, на війну проти України вербуватимуть підозрюваних. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Надійшла методичка, згідно з якою силовики зобов'язані пропонувати укласти контракт з міноборони РФ не лише обвинуваченим, а й підозрюваним. Тобто практично кожному», — зазначив він.



За словами Лисогора, російські окупанти обіцяють сприяти припиненню кримінальної справи.



Крім того, пропонують приєднатися до армії РФ і порушникам комендантської години, і тим, хто перебуває під адміністративним наглядом.



«Про виконання плану необхідно доповідати вищому керівництву», — резюмував глава регіону.



Раніше ми писали, що окупанти у тимчасово захопленому Сєвєродонецьку Луганської області займають порожні квартири.