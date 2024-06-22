В Україні вводять більш жорсткі обмеження світла

У зв'язку з російським обстрілом цієї ночі в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії з 14:00. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що причиною такого рішення — масована атака армії РФ на українські енергооб'єкти.



Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе.