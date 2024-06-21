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У Маріуполі окупанти ухвалили «порядок», за яким прибиратимуть до рук землю містян

21 червня 2024, 11:18

У Маріуполі окупанти ухвалили «порядок», за яким прибиратимуть до рук землю містян

У Маріуполі окупаційна влада ухвалила «порядок», за яким тепер без господаря можна визнати земельну ділянку «безхазяйною» та «націоналізувати» її за порушення вигаданих правил. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, тепер окупанти можуть обстежити земельну ділянку, не виходячи з кабінету без участі власника або користувача.

«І вирішити, що вона покинута. Навіщо? Через поспіх виконати завдання щодо «націоналізації» земель під іпотеку в Приморському та Центральному районах та військової бази біля "Маріуполь-Сортувальна"», – розповів Андрющенко.

 

Нагадаємо, що в Сєвєродонецьку окупаційна влада перевіряє порожні квартири, щоб їх «віджимати» і заселяти військових РФ.

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