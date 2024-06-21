У Первомайську боєприпаси вибухнули у машині російських військових

В окупованому Первомайську 19 червня у «КАМАЗі» російських військових здетонували боєприпаси. Це сталося приблизно в той самий час, коли окупаційна влада заявила про атаку ударних безпілотників на місто.



У мережі з'явилося відео детонації та займання авто. Автори відео стверджують, що інцидент трапився на вулиці Куйбишева. На відео також частковий результат розльоту боєприпасів.



Раніше, у середу, угруповання «ЛНР» заявило, що БПЛА атакували окуповане місто Первомайськ у Луганській області.



Водночас в окупаційній адміністрації міста 21 червня повідомили, що під час обстрілу Первомайська «значних пошкоджень зазнали не тільки будівлі та споруди одного з центральних районів міста, а й автомобільна дорога загального користування регіонального значення, яка проходить через нього». Зараз там ремонтують асфальтобетонне покриття.



Про вибухи в автомобілі на цій дорозі нічого не повідомляють.