Окупанти вдарили по Прикарпаттю: спалахнула пожежа

Сьогодні, 22 червня, внаслідок російської атаки під удар потрапили навчальний заклад в Івано-Франківській області, а також дитячий садок. Сталася пожежа, один з навчальних корпусів був частково зруйнований. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в Прикарпатському обласному центрі», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що утворилася вирва 20 кв.м з осередком займання, яке було ліквідовано. Крім того, один з навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали пошкоджень. Мова йде про Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
Також пошкоджено легковий автомобіль.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів що також був пошкоджений дитячий садок. Ніхто не постраждав.
«На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна», — зазначив чиновник.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 800 вікон в різних будинках і ліцей на Набережній.
Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе.
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