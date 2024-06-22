Окупанти вдарили по Прикарпаттю: спалахнула пожежа

В Івано-Франківську спалахнула пожежа. Фото: ДСНС

Сьогодні, 22 червня, внаслідок російської атаки під удар потрапили навчальний заклад в Івано-Франківській області, а також дитячий садок. Сталася пожежа, один з навчальних корпусів був частково зруйнований. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в Прикарпатському обласному центрі», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що утворилася вирва 20 кв.м з осередком займання, яке було ліквідовано. Крім того, один з навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали пошкоджень. Мова йде про Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.



Також пошкоджено легковий автомобіль.



Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів що також був пошкоджений дитячий садок. Ніхто не постраждав.





«На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна», — зазначив чиновник.



Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 800 вікон в різних будинках і ліцей на Набережній.



Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе.