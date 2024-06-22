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Окупанти вдарили по Прикарпаттю: спалахнула пожежа

22 червня 2024, 09:57

Окупанти вдарили по Прикарпаттю: спалахнула пожежа

В Івано-Франківську спалахнула пожежа. Фото: ДСНС В Івано-Франківську спалахнула пожежа. Фото: ДСНС

Сьогодні, 22 червня, внаслідок російської атаки під удар потрапили навчальний заклад в Івано-Франківській області, а також дитячий садок. Сталася пожежа, один з навчальних корпусів був частково зруйнований. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в Прикарпатському обласному центрі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що утворилася вирва 20 кв.м з осередком займання, яке було ліквідовано. Крім того, один з навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали пошкоджень. Мова йде про Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 

Також пошкоджено легковий автомобіль.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів що також був пошкоджений дитячий садок. Ніхто не постраждав.



«На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна», — зазначив чиновник.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 800 вікон в різних будинках і ліцей на Набережній.

Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе.

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