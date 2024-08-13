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Окупанти за добу 6 разів обстріляли Донецьку область: Філашкін розповів деталі

13 серпня 2024, 10:59

Окупанти за добу 6 разів обстріляли Донецьку область: Філашкін розповів деталі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за 12 серпня обстріляли населені пункти чотирьох районів Донецької області. Зокрема, під удар потрапили Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський. Відомо про жертв та постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, пошкоджено 6 будинків і 2 соціальні заклади.

Покровський район. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 1 поранена. Обстріляне Курахове, околиці Очеретинської, Мар'їнської і Гродівської громад.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 4 пошкоджено. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано будинок, пошкоджено 5 будинків, промислову будівлю, автівку і 2 лінії електропередач; також у громаді пошкоджено 4 будинки у Миколаївці.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Раніше ми писали, що в ніч на 13 серпня 2024 року Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області та 38 ударними БпЛА Shahed.

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