У південнокорейській розвідці назвали, скільки солдатів КНДР загинули у війні проти України

Близько 600 північнокорейських військових загинули у боях на боці Росії проти України. Про це пише британське агентство Reuters із посиланням на південнокорейських законодавців після брифінгу Національної розвідувальної служби Південної Кореї.



Всього Північна Корея втратила близько 4700 солдатів, включаючи поранення та смерті, із загальної чисельності розгорнутого у РФ контингенту в 15 000 військових.

Нагадаємо, що 26 квітня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов вперше офіційно визнав участь солдатів КНДР у війні проти України. Хоча до цього Москва інформацію про участь північнокорейців у бойових діях називала «фейками».



Пізніше участь військ КНДР у війні проти України офіційно визнали голова Кремля Володимир Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.