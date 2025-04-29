Міністерство розвитку змінило дати ведення бойових дій у Маріуполі

Мінрозвитку України оновило список територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окуповані РФ.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Рябикіна, це рішення ухвалено через виявлені неточності, що впливають на соціальні виплати постраждалим громадянам.

Наразі проведено перегляд та коригування раніше встановлених періодів ведення бойових дій у Маріуполі відповідно до реальної хронології подій.

Дата окупації Маріуполя була внесена до Наказу №309 Мінреінтеграції у грудні 2022 року. Наказ Мінрозвитку №376 видано на основі наказу №309 Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року. Тобто Мінрозвитку не змінювало раніше встановлені дати початку та завершення бойових дій. 20 березня 2025 року Міністерством продовжено дію наказу шляхом його перевидання.

Наразі дати ведення бойових дій у Маріуполі скориговані, та вказані наступним чином: 24 лютого 2022 року та 20 травня 2022 року.

Дати ведення бойових дій у Маріупольському районі, за винятком сіл Заїченко, Пікузи та міста Маріуполь, залишилися незмінними: 24 лютого 2022 року та 4 березня 2022 року.

Встановлення дати початку та завершення бойових дій на територіях входить до компетенції обласних військових адміністрацій за погодженням з Міністерством оборони України.

З січня 2025 року Мінрозвитку набуло повноважень щодо ведення переліку тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій з уже визначеними раніше періодами ведення бойових дій. Раніше це було у компетенції Мінреінтеграції.

Раніше «Новини Донбасу» розповідали, як українцям відмовляють в отриманні інвалідності внаслідок військових дій, у тому числі через невідповідність офіційних та реальних дат ведення бойових дій на тій чи іншій території.

Наприклад, людина отримала мінно-вибухову травму, перебуваючи в Маріуполі після 4 березня 2022 року, оскільки у наказі Мінрозвитку дата значиться як «зупинення можливості вести бойові дії». При тому, що бої у місті продовжувалися до середини травня. Або що людина отримала важкі каліцтва через обстріл за день до того, як населений пункт був включений до переліку територій активних бойових дій.