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Головне за день: Росія посилює тиск під Торецьком. Масова атака «Шахедів» на Харків

29 квітня 2025, 23:00

Головне за день: Росія посилює тиск під Торецьком. Масова атака «Шахедів» на Харків

Політика

 Пропозиція «травневого перемир'я», яку озвучив голова Кремля Володимир Путін – це нібито початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лаврова. За його словами, «перемир'я» у цій ситуації розглядається як попередня умова.

Суспільство

 В окупованих регіонах України в рамках так званої «суцільної інвентаризації» виявили близько 252 тисячі об'єктів нерухомості. Про це стало відомо із заяви заступника глави уряду РФ з питань будівництва, ЖКГ та регіонального розвитку Марат Хуснуллін.

Мінрозвитку України оновило список територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окуповані РФ. Наразі дати ведення бойових дій у Маріуполі скориговані, та вказані наступним чином: 24 лютого 2022 року та 20 травня 2022 року.

У деяких населених пунктах Межівської громади на Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. Людей просять взяти із собою документи, а також необхідні речі.

У Костянтинівці з 1 травня закриються три відділення «Укрпошти» у зв'язку з погіршенням безпеки через постійні обстріли.

Тіло української журналістки Вікторії Рощиною, оголошеної померлою у російському полоні у жовтні 2024 року, було репатрійовано в Україну у лютому 2025 року. Згідно з результатами розслідування Forbidden Stories, журналістка зазнала тортур, а її тіло повернули з ознаками розтину і без низки внутрішніх органів.

Бойові дії

 Російський безпілотник ударив по Слов'янську: у місті пошкоджено десятки будинків, виникла пожежа. Внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ постраждала жінка, спалахнули приватний будинок та автомобілі. Вночі російські війська атакували Дніпропетровську область, безпілотник потрапив до житлового будинку, загинула дитина. Увечері РФ атакувала Харків безпілотниками, щонайменше 20 людей поранено. Один із «Шахедів» упав поблизу медичного закладу.

Внаслідок обстрілу Горлівки пошкоджено кілька багатоповерхових будівель та поранено п'ятьох «співробітників поліції».

Війська Росії посилюють тиск на українську лінію оборони під містом Торецьк Донецької області, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. За його словами, окупанти задіють піхотні групи і на ніч.

Військовий аеродром «Саваслейка» та завод вибухових речовин у Дзержинську атаковані сьогодні вночі у Нижегородській області. Про наслідки невідомо, чи співробітників заводу під час атаки евакуювали.

Російські військові медики заявили про масштабні втрати армії РФ від українських ударних дронів у районі Часового Яру. За їхніми даними, майже 75% поранень, отриманих солдатами під час неактивних бойових дій, були спричинені атаками безпілотників. Ще майже дві третини всіх поранень, за їхніми словами, припадає саме на елементи, що вражають, малих ударних БпЛА.

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