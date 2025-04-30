Дрони атакували місто Рильськ Курської області: жителі повідомляють про вибухи

У Курській області Росії безпілотники атакували місто Рильськ.

У ніч проти 30 квітня безпілотники атакували місто Рильськ у Курській області Росії. Про це повідомляє місцева влада.

В.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн повідомив, що в результаті атаки безпілотників по передмісті Рильська зазнали пошкоджень 3 двоповерхові житлові будинки, 1 приватний будинок і будинок дитячого садка.

За словами Хінштейна, є і постраждалі: 45-річного чоловіка та 21-річну дівчину зачепило осколками розбитого скла, у них діагностовано різано-забиті поранення голови, верхніх та нижніх кінцівок.

Ще один постраждалий – чоловік 1975 року народження – від госпіталізації відмовився.

Інформація про наслідки атак уточнюється.