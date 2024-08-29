Сьогодні вдень Костянтинівка знову зазнала російського обстрілу, повідомляють про поранених

Вдень 29 серпня, близько 14:20, російські військові вкотре обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.

Місцеві жителі повідомляють, що удар було здійснено по житловій забудові на Лівобережжі.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є поранені.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня російські військові вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Під вогнем опинився приватний сектор на Лівобережжі. Деякі будинки зазнали серйозних пошкоджень. Люди не постраждали.