Сьогодні вдень Костянтинівка знову зазнала російського обстрілу, повідомляють про поранених

Вдень 29 серпня, близько 14:20, російські військові вкотре обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.
Місцеві жителі повідомляють, що удар було здійснено по житловій забудові на Лівобережжі.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є поранені.
Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня російські військові вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Під вогнем опинився приватний сектор на Лівобережжі. Деякі будинки зазнали серйозних пошкоджень. Люди не постраждали.
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