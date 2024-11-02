Головне за день: У Британії засудили «вагнерівця». Росія просунулась на Донеччині

Суспільство



Луганську область окуповано майже повністю. І за 10 років боротьби з російськими окупаційними військами вона постраждала найбільше. Наразі у деокупованих населених пунктах регіону залишається до 10 осіб.



Суд у Великій Британії засудив до 2,5 років в'язниці чоловіка, який рік тому погрожував людям ножем і заявляв про приналежність до приватної військової компанії «Вагнер».



В Україні відкрито Центр реінтеграції для звільнених із полону військовослужбовців. Медустанова працює у центральному регіоні та вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу українським військовим після повернення з полону.



Бойові дії



Зранку в суботу Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА у Святошинському районі столиці постраждали двоє людей.



Російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці Херсонської області. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади.



Війська Росії вивісили свій прапор у селі Максимівка у Волноваському районі Донецької області. "Новини Донбасу" геолокували це місце. Відео не дозволяє зробити однозначного висновку про повне захоплення села російськими військовими. Однак, можна припустити, як мінімум, просування росіян у Максимівці.



За даними проекту DeepState, російські війська на Донеччині окупували Ясну Поляну. Також окупанти просунулися у Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.