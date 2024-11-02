На деокупованих територіях Луганщини сьогодні мешкають до 10 осіб

Луганську область окуповано майже повністю. І за 10 років боротьби з російськими окупаційними військами вона постраждала найбільше. Наразі у деокупованих населених пунктах регіону залишається до 10 осіб. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
Сотні тисяч луганчан стали вимушено переміщеними особами — кожен потребує підтримки, зазначив він.
Лисогор повідомив, що потреби внутрішньо переміщених осіб, а також питання евакуації зараз найбільше цікавлять партнерів України, які займаються гуманітарними питаннями.
Наразі гостро стоїть питання житла — людям потрібен повноцінний притулок, де вони могли б жити. Луганська та Донецька області потребують окремої житлової програми, зазначив Лисогор за підсумками наради з делегацією зі США та представниками УВКБ ООН.
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Раніше Кабмін схвалив експериментальний проєкт надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла.