На деокупованих територіях Луганщини сьогодні мешкають до 10 осіб

Луганську область окуповано майже повністю. І за 10 років боротьби з російськими окупаційними військами вона постраждала найбільше. Наразі у деокупованих населених пунктах регіону залишається до 10 осіб. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Сотні тисяч луганчан стали вимушено переміщеними особами — кожен потребує підтримки, зазначив він.



Лисогор повідомив, що потреби внутрішньо переміщених осіб, а також питання евакуації зараз найбільше цікавлять партнерів України, які займаються гуманітарними питаннями.



Наразі гостро стоїть питання житла — людям потрібен повноцінний притулок, де вони могли б жити. Луганська та Донецька області потребують окремої житлової програми, зазначив Лисогор за підсумками наради з делегацією зі США та представниками УВКБ ООН.

Раніше Кабмін схвалив експериментальний проєкт надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла.