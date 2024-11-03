Російські війська скинули шість КАБів і завдали 30 ударів ракетами по Луганщині — Лисогор

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що російські військові у суботу, 2 листопада, завдали 30 ударів авіаційними ракетами та скинули шість авіаційних бомб на Луганську область. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.



«На нашій ділянці фронту окупанти активно застосовують авіацію. Лише за вчора (2 листопада) вони завдали 30 ударів некерованими авіаційними ракетами та скинули шість КАБів. Намагалися поцілити по укріпленнях українських оборонців та населених пунктах», — зазначив він.



За словами Лисогора, росіяни атакували з артилерії Балку Журавку та Макіївку. Крім того, бойові дії велися в районі Греківки та в Серебрянському лісі, Сили оборони тримають позиції.



Раніше ми писали, що Луганська область майже повністю окупована. І за 10 років боротьби з російськими окупаційними військами постраждала найбільше. Наразі в деокупованих населених пунктах регіону залишається до 10 осіб.