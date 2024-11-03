РФ може зіткнутися з дефіцитом ППО, це обмежить застосування авіації на фронті — ISW

Сили оборони протягом жовтня вразили цілу низку російських систем ППО, це може призвести до їхнього дефіциту в РФ. Причиною цього є санкції, тому немає можливості їх робити чи ремонтувати. Таким чином, це призведе до обмеження застосування авіації з боку загарбників. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).



Аналітики перерахували останні інциденти на фронті та визначили їх потенційний вплив на стратегії росіян. Зокрема, коли ЗСУ вразили 7 російських радарів та систем ППО в ніч із 20 на 21 жовтня.



Крім того, російський користувач Telegram, який стверджує, що є співробітником невстановленого підрозділу російських спецслужб, заявив 2 листопада, що українські сили завдали удару ПЗРК по російській системі ППО С-300/400 поблизу окупованого Моспіно (на південний схід від Донецька), і що їхні джерела досі з'ясовують ушкодження системи.



За його словами, українські сили випустили шість ракет ПЗРК за системою ППО і що російські сили збили три ракети. Користувач Telegram стверджував, що 23 жовтня українські сили завдали удару безпілотником російською радіолокаційною станцією «Підліт» поблизу окупованого мису Тарханкут (Крим) і що російські сили досі не евакуювали пошкоджену станцію для ремонту.



Також 25 числа Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили вразили російську ЗРК «Бук-М3» та знищили систему радіолокації іншого ЗРК «Бук-М2» в окупованій Луганській у ніч із 24 на 25 жовтня.



Офіційні українські джерела повідомили, що ЗСУ також вразили систему «Бук-М2» на півдні України 23 числа, а також систему «Бук-М3» у ніч із 20 на 21 жовтня у невказаному районі лінії фронту.



Раніше ми писали, що російська армія за минулий тиждень запустила по Україні сотні авіаційних бомб та ударних дронів-камікадзе. Окрім того, росіяни атакували нашу країну ракетами.