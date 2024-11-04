У Покровській громаді окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній машині

Російські окупанти в неділю, 3 листопада, вдарили по селищу Шевченко Покровської громади Донецької області. Цього разу російський боєприпас влучив у автомобіль, який рухався трасою між старостинськими округами. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«3 листопада о 16:00 біля селища Шевченко на трасі Т05-15 у бік селища Новотроїцьке ворожий FPV-дрон влучив у легковий автомобіль Volkswagen Golf. Внаслідок обстрілу автомобіль згорів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що власниця автомобіля не постраждала.





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