Окупанти двічі вдарили по Покровській громаді: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Окупаційні війська РФ минулої доби, 4 листопада, двічі атакували Покровську громаду Донецької області. Під обстріл потрапив автомобіль та об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Ворог продовжує атакувати територію громади. Все частіше поліція фіксує влучення саме fpv-дронами, метою яких стають машини мирних жителів, що рухаються», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що 4 листопада близько 12:00 російський дрон влучив дорожнє покриття на виїзді із селища Шевченка у напрямку села Новотроїцьке Покровського району, внаслідок чого було пошкоджено автомобіль «Форд Транзит». Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Того ж дня о 16.55 відбувся обстріл території одного з підприємств критичної інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено покрівлю механічної майстерні. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що російська армія 5 листопада атакувала Костянтинівку.