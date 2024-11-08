Покровськ частково знеструмлений: відома причина

У п'ятницю, 8 листопада, у мікрорайоні «Південний» міста Покровськ відсутнє електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Аварійне відключення в Покровську! Наразі без електропостачання мешканці мікрорайону «Південний», — ідеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що 8 листопада заплановано ремонтні роботи.



Раніше ми писали, що перебої у системі енергопостачання спостерігаються 6 листопада у Краматорську та Дружківці Донецької області. Місцеві жителі повідомляють, що лампочки світять дуже тьмяно.