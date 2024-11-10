Армія РФ просунулась у Кураховому та Григорівці — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Донецькій області

У ніч на 10 листопада аналітики проекту DeepState повідомили про нове просування російських окупантів на сході України.

Зокрема, відзначено просування військ РФ у населених пунктах Курахове та Григорівка.

«Ворог просунувся у Кураховому, Григорівці, а також біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, останнім часом агресор збільшив кількість полків, бригад та дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Також до 1300 км збільшилася протяжність лінії фронту. Як пояснює представник Генштабу Дмитро Ліховий, на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді п'ятиразову.