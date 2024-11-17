На Заході України військова збила крилату ракету з ПЗРК «Ігла»

Військова збила російську ракету із «Голи». Фото: Повітряні сили

Вранці, 17 листопада, українська військовослужбовець Наталія Грабарчук знищила російську крилату ракету із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Це був її перший бойовий пуск і перше влучення. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



У відомстві уточнили, що Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.



«Коли ворожа ракета виявилася переді мною, я відкинула всі емоції та хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут перший бойовий і в ціль! ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що це мені вдалося. Після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи — військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили», — заявила Наталія.





Зазначимо, що Наталія Грабарчук раніше була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід».



Раніше ми писали, що російські окупанти масовано атакували територію України за допомогою 120 ракет різних типів та 90 ударних дронів-камікадзе. За попередніми даними, станом на 12:00 ППО збила 144 повітряні цілі - 102 ракет і 42 БПЛА.