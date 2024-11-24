Окупанти вдарили по Костянтинівці: пошкоджена адмінбудівля

Російська армія в суботу, 23 листопада, вдарила по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок цього є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 14:10 відбувся ворожий обстріл невстановленим БПЛА містом Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформації про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що 23 листопада російські окупанти атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та господарську споруду.