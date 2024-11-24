Скільки РФ запустила по Україні ракет, дронів та авіабомб: відповідь Зеленського

Наслідки атак РФ на Одесу 18 листопада. Фото: Олег Кіпер

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація за останній тиждень випустила сотню авіаційних бомб та ударних дронів-камікадзе. Крім того, росіяни обстріляли нашу країну за допомогою понад 20 ракет.



«Протягом тижня Росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України й наших людей. Сигнал повітряної тривоги цього тижня звучав майже щодня по всій Україні», — зазначив він.



За словами Зеленського, Україна не є полігоном для випробування зброї, проте Росія продовжує свої спроби знищити наших людей, посіяти страх і паніку, послабити нас.



Глава держави вкотре заявив, що Україні потрібно більше ППО.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 24 листопада запустила по Україні 73 ударні дрони-камікадзе та безпілотники невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони збили 50 безпілотників.