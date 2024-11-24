У Краматорському районі відновили амбулаторію, зруйновану російськими військовими

На Донеччині відновили амбулаторію Фото: Краматорська міськрада

Наприкінці лютого 2023 року внаслідок ракетної атаки росіян було зруйновано амбулаторію у передмісті Краматорська — у селі Красноторка Донецької області. Лікувальний заклад уже відновили. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Амбулаторію №6 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Красноторку було зруйновано внаслідок ракетної атаки росіян 25 лютого 2023 року. Будівля амбулаторії була зруйнована майже повністю», — йдеться в повідомленні.





У відомстві зазначили, що обстріл було здійснено у неробочий час.



Відновлювальні роботи тривали понад рік, за цей час будівельники повністю відбудували її приміщення та зробили прибудову, де тепер розміщується реєстратура.



В амбулатії працюють два лікарі — педіатр та лікар загальної практики сімейної медицини, допоміжний медперсонал, також діє маніпуляційний кабінет.



«Вхід до амбулаторії оснащено пандусом, а туалетна кімната пристосована для користування особами з інвалідністю, у тому числі — у кріслах колісних», — зазначили у відомстві.



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