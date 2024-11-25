Число постраждалих від російського удару в Одесі збільшилося до 10 осіб — ДСНС

В Одесі побільшала кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару. Фото: ДСНС

Наразі відомо про десять постраждалих внаслідок російського удару по Одесі сьогодні вранці, 25 листопада. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що в результаті атаки пошкоджено будівлю банку, що не діє, 8 житлових будинків і 8 автомобілів.

На місці події розгорнуть пункт незламності ДСНС.

«Є поранені – 5 людей у лікарні, ще трьом надано допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено будівлі, автомобілі.

Рятувальники допомогли людям, заблокованим у своїх квартирах. Психологи ДСНС працювали з місцевим населенням.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 листопада російські військові завдали ракетного удару по Одесі.