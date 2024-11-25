Понад півтисячі прокурорів в Україні мають статус інвалідності — нардеп Гончаренко

В Україні 524 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це випливає із даних Офісу Генерального прокурора, пише народний депутат від політичної партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що в органах прокуратури України наразі працює 831 працівник, який має статус особи з інвалідністю, з них — 524 прокурори.

Безпосередньо в Офісі Генерального прокурора працює 66 працівників, які мають статус особи з інвалідністю, у тому числі 26 прокурора.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є три працівники з інвалідністю, з них 2 прокурори.

Олексій Гончаренко додав, що загалом в обласній та окружній прокуратурі працюють 762 таких людини, з них — 496 прокурорів. З цієї кількості статус особи з інвалідністю мають 8 перших заступників та заступників керівників обласних прокуратур.

А от серед керівників обласних прокуратур працівники, які мають статус особи з інвалідністю, наразі відсутні.