ЗСУ ракетами ATACMS вдарили по російській системі ППО в Курській області: ліквідовано командира дивізіону

Наслідки удару по системі ППО С-400. Фото: «Досьє шпигуна»

23 листопада трьома балістичними ракетами ATACMS завдали удару по ЗРК С-400 у селі Велике Жирове Курської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Система ППО перебувала у небойовому стані. Велися ремонтні роботи.



Внаслідок удару знищені радіолокаційна станція 92Н6Е та дві пускові установки. Загинули п'ять офіцерів дивізіону, у тому числі командир і начальник штабу, а також три співробітники державного концерну «Алмаз-Антей». Цей концерн об'єднує підприємства, які розробляють та випускають озброєння для протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада ракета ATACMS вдарила по військовому аеродрому «Халіно» у Курській області.