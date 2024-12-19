Горлівка потрапила під обстріл: постраждали 8 людей

Вісім людей постраждали внаслідок обстрілу окупованої Горлівки Донецької області сьогодні, 19 грудня. Фото: DMG

Центр окупованої Горлівки на Донеччині 19 грудня потрапив під обстріл, внаслідок чого постраждали вісім людей. Про це повідомив «мер» міста Іван Приходько, пише Інтерфакс.

«Вісім мирних жителів постраждали біля лікарні в Горлівці в Донецькій народній республіці внаслідок обстрілу з українського боку», — заявив Приходько.

Пресслужба Приходька розповсюдила інформацію, що внаслідок обстрілу центру Горлівки касетними боєприпасами біля міської лікарні № 2 поранено восьмеро мирних громадян.

«Мер» Горлівки також заявив, що в результаті обстрілу міста на проспекті Леніна виявлені касетні боєприпаси, що не розірвалися.

Місцеві телеграм-канали повідомляють ,що внаслідок обстрілу також пошкоджено систему централізованого опалення одного з багатоквартирних будинків.