У лікарні помер поранений місяць тому «військор» російського пропагандистського телеканалу

«Воїнкор» російського пропагандистського телеканалу «Зірка» Микита Гольдін, який місяць тому дістав поранення на окупованій частині Луганської області, помер у лікарні.
Як уточнює газета «Червона зірка», Гольдін помер рано-вранці 22 квітня внаслідок зупинки серця.
«Від поранень, отриманих внаслідок атаки українських бойовиків у зоні СВО, помер військовий журналіст, офіцер редакційно-видавничого центру "Червона зірка“ лейтенант Микита Максимович Гольдін», — йдеться у повідомленні.
Гольдін був тяжко поранений 24 березня під час обстрілу на Луганщині.
Тоді на місці загинули ще троє співробітників росЗМІ — кореспондент «Известий» Олександр Федорчак, оператор Андрій Панов та водій Олександр Сіркелі.
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