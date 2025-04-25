Україна затримала судно, що вивозило зерно з окупованого Криму

Судно тіньового флоту РФ. Фото: ДПСУ

У Чорному морі затримано судно, яке незаконно перевозило українське зерно з окупованого Криму, повідомляє Держприкордонслужба України.



Операцію провели спільно Морська охорона та СБУ в рамках заходів із протидії економічним злочинам РФ.



Слідство встановило, що наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн пшениці, вивезеної з тимчасово окупованих територій півдня України. Для приховування походження вантажу воно ходило під прапором однієї з азійських країн — типова схема «тіньового флоту» РФ.



Під час обшуку було вилучено документи, навігаційне обладнання та інші докази. Судно заарештовано, екіпаж передано для проведення процесуальних дій. Розслідування триває.