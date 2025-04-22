Масштабні пожежі навколо окупованого Сіверськодонецька: вогонь практично впритул наблизився до населених пунктів

За інтенсивністю лісові пожежі навколо окупованого міста Сіверськодонецьк на Луганщині, які виникли ще 16 квітня, перейшли до найскладнішої стадії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
Однак, за його словами, режим надзвичайної ситуації загарбники запровадили лише через п'ять днів.
«За повідомленням місцевих пожежників, ситуація залишається напруженою. Через посилення вітру ситуація може ще ускладнитися. Загарбники не мають достатньо сил та засобів, щоб зупинити поширення вогню. Стихія вже призвела до відключення від електропостачання понад 2200 абонентів у Бобровому, Осколонівці та Борівському», – розповів Харченко.
«Перший заступник голови» так званого «Уряду ЛНР» Юрій Говтвін заявив, що вночі 22 квітня вогонь практично впритул наблизився до населених пунктів.
«Горіння лісового масиву в лісництві продовжується. Ситуація ускладнюється сильним поривчастим вітром. Дуже небезпечною ситуація була цієї ночі. Вогонь підійшов впритул до села Боброве та селища Борівське. Вогонь був зупинений. Пожежники продовжують гасіння осередків займань у глибині лісового масиву. На місці працюють близько 60 людей особового складу спецтехніка, включаючи водовози, цистерни, бульдозери та трактори», – сказав він.
Нагадаємо, що у Сіверськодонецьку через масштабні лісові пожежі окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації.