У Ростові знищено російський літак Су-30СМ

Російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ знищено в результаті операції на території аеродрому «Ростов-на-Дону Центральний». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).
«Чергова акція опору злочинному путінському режиму на росії — на території аеродрому "ростів-на-дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ з бортовим номером 35», — сказано в повідомленні ГУР.
Орієнтовна вартість знищеного літака — 50 мільйонів доларів.
Днями пілоти 108-го горсько-штурмового батальйону 10-ї горсько-штурмової бригади ЗСУ заздалегідь виявили пересування російських військ та зупинили штурм на Сіверському напрямку.