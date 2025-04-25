РФ завдала авіаудару по Антонівці, зафіксовано пожежу

Результат скидання КАБа у районі Антонівки. Фото: Труха

У небі над Херсонщиною зафіксовано російський Су-34, після цього послідував авіаудар, повідомив телеграм-канал «Труха.Херсон».



За даними місцевих пабліків, одна з авіабомб упала в районі Антонівки. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив: «КАБ – курсом на Херсон! Між Херсоном та Антонівкою!».



На місці удару виникла пожежа. Після скидання керованої авіабомби (КАБ) послідували кілька атак дронами.



Очевидці повідомляють, що стовп диму від пожежі видно практично з усіх районів Херсона. Офіційна інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.