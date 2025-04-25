Росія «готова досягти угоди» зі США щодо України, але є умова – Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

Росія «готова досягти угоди» зі США щодо України. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CBS News заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.



Однак, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно «доопрацювати».



«Президент Сполучених Штатів вважає, і я думаю, що це справедливо, що ми рухаємося в правильному напрямку», – сказав голова російського МЗС.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп може зустрітися із головою Кремля Володимиром Путіним після свого візиту на Близький Схід.