Ситуація з водою на півночі Донецької області: в ОВА розповіли, коли мають закінчити ремонт водогону

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

Наразі тривають ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, орієнтовно до 20 січня вони продовжуватимуться.



«Дуже важкий порив. Вода у таких містах великих, як Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка та Костянтинівка подається за графіком. У Костянтинівці ми підвозимо воду. Тому критичного стану із постачанням води зараз в області немає», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, що 12 грудня через ремонт Другого Донецького водогону зупинили подачу води на півночі Донеччини.



Пізніше в ОВА розповіли, що місце пориву магістрального водогону знаходиться на глибині два метри під річкою Казенний Торець.