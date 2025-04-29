У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я

Спікер глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: МЗС Росії

У Кремлі бачили заяву президента України Володимира Зеленського про 30-денне перемир'я. Про це під час спілкування з російськими ЗМІ повідомив речник голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.



За його словами, якщо говорити про таке довготривале припинення вогню, то тут важливі «ті нюанси», про які Путін говорив у Кремлі.



«Це також важливо. Але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко», – сказав Пєсков.



Спікер голови Кремля стверджує, що саме Путін нібито «виявив жест доброї волі» та оголосив про триденне перемир'я.



«Реакції від «київського режиму» ми не почули. Поки що важко зрозуміти – «київський режим» збирається до цього приєднуватися чи ні», – додав він.

Нагадаємо, що 28 квітня Путін в односторонньому порядку анонсував «перемир'я» з 8 по 10 травня – дні, коли в Росії відбуватимуться святкові заходи, присвячені «Дню перемоги».



У відповідь на це Зеленський назвав анонсоване «перемир'я» російською маніпуляцією та заявив, що немає причин чекати 8 травня для припинення вогню і його потрібно зупинити не на три дні, а як мінімум на 30.