Загиблий під час вибуху в Підмосков'ї генерал готував матеріали для Путіна щодо ситуації на війні

Генерал Москалик, який загинув під час вибуху в Підмосков'ї, відповідав за підготовку матеріалів для Путіна щодо ситуації на війні в Україні