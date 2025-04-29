Загиблий під час вибуху в Підмосков'ї генерал готував матеріали для Путіна щодо ситуації на війні

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослав Москалик відповідав за моніторинг ситуації на війні в Україні.
Про це йдеться у некролозі, опублікованому в газеті Міноборони РФ «Червона зірка».
«З початком спеціальної військової операції Я.Я. Москалик керував діяльністю чергової зміни Групи бойового управління Генерального штабу Збройних сил РФ, яка здійснює моніторинг ситуації у зоні її проведення», — йдеться у публікації.
Водночас прокремлівська агенція ТАСС стверджує, що Москалик відповідав за підготовку матеріалів, зокрема, для Путіна.
Нагадаємо, 25 квітня внаслідок підриву автомобіля в підмосковній Балашихі загинув Ярослав Москалик — заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ.
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